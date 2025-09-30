PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke’den Onuachu ve hakem açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonu ile ilgili, “İzlemeden penaltı değil demiştim. İzleyince hakemin kararı doğru geldi” diye konuştu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2025
Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke’den Onuachu ve hakem açıklaması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke dünkü idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Karagümrük maçında Ounachu'ya yapılan müdahale için ilk olarak penaltı değil diyen deneyimli teknik adam, "İzlemeden söylemiştim. İzleyince hakemin kararı doğru gözüküyor. Gündem olması enteresan. Onuachu'yu savunan oyuncunun en az 2 kırmızı kart görmesi gerekiyordu" dedi. Tekke, "Eleştiriyi her zaman kabul ediyorum. Eksiklerimiz var. Kadromuz bu. Bununla birlikte devre arasına kadar, sezon sonuna kadar gideceğimiz kadro bu. Beklentinin çok üzerinde bir şeyler yapabiliriz. Buna inancım tam" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Beyaz Saray’da Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan’dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Netanyahu’nun Katar’dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu
Kartal’dan derbi öncesi hata yok! Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Güllü’nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş’ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye’den Sumud Filosu’na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Eyüp’teki başarısından sonra Shakhtar’da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna’ya damga vuruyor!
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup’un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’den KAAN açıklaması: Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok
ABD’nin 21 maddelik Gazze’de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye’den küresel LNG hamlesi