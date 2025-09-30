Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke’den Onuachu ve hakem açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke dünkü idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Karagümrük maçında Ounachu'ya yapılan müdahale için ilk olarak penaltı değil diyen deneyimli teknik adam, "İzlemeden söylemiştim. İzleyince hakemin kararı doğru gözüküyor. Gündem olması enteresan. Onuachu'yu savunan oyuncunun en az 2 kırmızı kart görmesi gerekiyordu" dedi. Tekke, "Eleştiriyi her zaman kabul ediyorum. Eksiklerimiz var. Kadromuz bu. Bununla birlikte devre arasına kadar, sezon sonuna kadar gideceğimiz kadro bu. Beklentinin çok üzerinde bir şeyler yapabiliriz. Buna inancım tam" dedi.