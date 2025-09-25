Sergen Yalçın’dan galibiyet yorumu: Bize moral oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Galibiyetin kendilerine moral olduğunu söyleyen başarılı hoca, "Zor bir periyottan geçiyoruz. Erteleme maçının kesinlikle ertelenmemesi gerekiyordu. Bu periyot kolay değil. Bizim işte en önemli şey mutlu olmak. Rafa'yla, Abraham'la bire bir görüşmeler yaptık. Mutlu olmak için tek şey kazanmak. Kazanırsak daha motive ve daha mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.