Galatasaray’ı 1.5 ayda çok önemli maçlar bekliyor

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise E.Frankfurt'a yenilmekten kurtulamadı. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, 1.5 aylık süreçte birbirinden zorlu sınavlar verecek. Milli araya kadar Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom, 30 Eylül'de ise Devler Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Aslan, Liverpool maçından 5 gün sonra ise Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Milli aradan sonra ise Başakşehir deplasmanına gidecek olan Galatasaray, sonraki 3 maçını ise Rams Park'ta oynayacak. Cimbom, Bodo Glimt, Göztepe ve Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar, 5 Kasım'da ise Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Ajax deplasmanına çıkacak. Aslan, 1.5 aylık zorlu maratonda 8 kritik sınav verecek.