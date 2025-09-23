Federasyon Saran için karar verecek

Fenerbahçe'de önceki gün yapılan seçimde Ali Koç'tan daha fazla oy alarak başkan seçilen Sadettin Saran seçim devam ederken sahibi olduğu yasal bahis şirketi Tuttur'un faaliyetlerini durdurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Saran'ın bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapmasına izin vermiyor. Fenerbahçe başkanı da konuyla ilgili "Devretmek için başvuruda bulunduk. Devredilmezse de şirket benim kapatırım" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis şirketinin durumunu yakından takip ettiği ve yarın mazbata alması beklenen Saran'ı zor durumda bırakacak bir karar alabileceği de gelen haberler arasında. Öte yandan Saran tarafı ise şirketle ilgili herhangi bir sorun bir sorun yaşanacağını düşünmediğini belirtiyor. Gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi.