Filenin Efeleri çeyrek finalde

Ay-Yıldızlılar, Dünya Şampiyonası’nda Hollanda’yı devirdi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi

Giriş Tarihi :21 Eylül 2025
Filenin Efeleri'nden büyük destan... A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Ay-Yıldızlılar, Hollanda'yı 27-29, 25-23, 25-16,
25-19'luk setlerle mağlup etti. Türkiye'de Adis 28 sayıyla yıldızlaştı. Onu 15 sayıyla Efe takip etti. Mirza 13, Bedirhan 12, Matic 7 ve Murat 4 sayıyla mücadele etti. Hollanda'yı yenerek tarihi bir başarıya ulaşan Filenin Efeleri, çeyrek finalde çarşamba günü Polonya ile mücadele edecek.

