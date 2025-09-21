Filenin Efeleri'nden büyük destan... A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Ay-Yıldızlılar, Hollanda'yı 27-29, 25-23, 25-16,

25-19'luk setlerle mağlup etti. Türkiye'de Adis 28 sayıyla yıldızlaştı. Onu 15 sayıyla Efe takip etti. Mirza 13, Bedirhan 12, Matic 7 ve Murat 4 sayıyla mücadele etti. Hollanda'yı yenerek tarihi bir başarıya ulaşan Filenin Efeleri, çeyrek finalde çarşamba günü Polonya ile mücadele edecek.