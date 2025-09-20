SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sergen Yalçın Göztepe mağlubiyeti sonrası çarpıcı sözler sarf etti! Zamanla daha güçlü Beşiktaş ortaya çıkacak dedi...

Yalçın, “Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız“ diye konuştu. Deneyimli hoca,“Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Sergen Yalçın Göztepe mağlubiyeti sonrası çarpıcı sözler sarf etti! Zamanla daha güçlü Beşiktaş ortaya çıkacak dedi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında" dedi. Yalçın, "Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu

YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Yalçın, cezalı Orkun Kökçü ile sakatlığı bulunan Salih ve Djalo'nun yerine Paulista, Necip ve Demir Ege'ye forma verdi.

GERÇEKTEN KÖTÜ OYNADIK
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz maç sonrası açıklamalarda bulundu. Demir Ege, "Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar" diye konuştu.

JOTA VASADI AŞAMADI
Beşiktaş'ın transferin son günü Nottingham Forest'tan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Jota Silva Beşiktaş formasıyla ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. 60'da Rafa Silva'nın lerine oyuna dahil olan Portekizli kanat oyuncusu etkisiz gözüktü.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş, maçın 36. dakikasında penaltı bekledi. Jurasek'in ortasına ön direkte hareketlenen Abraham, Heliton'la girdiği ikili mücadelede yerde kalırken top kornere gitti. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı beklerken maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR'la görüşse de kararını değiştirmedi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorum
CHP kaynar kazan! Bugünün CHP’si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor
Borsa İstanbul
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay’ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul’da Biz Abdülhamid’in torunuyuz deyip mesajı verdi: Kudüs’ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak’ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu’da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin’i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra’nın talihsizliği Selim’in mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal’ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ulaştı... 21 Eylül’ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP’ye sert tepki gösterdi: Ülkemize zarar vermeyecekler
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11’ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15’inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi