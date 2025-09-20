Sergen Yalçın Göztepe mağlubiyeti sonrası çarpıcı sözler sarf etti! Zamanla daha güçlü Beşiktaş ortaya çıkacak dedi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında" dedi. Yalçın, "Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu

YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Yalçın, cezalı Orkun Kökçü ile sakatlığı bulunan Salih ve Djalo'nun yerine Paulista, Necip ve Demir Ege'ye forma verdi.



GERÇEKTEN KÖTÜ OYNADIK

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz maç sonrası açıklamalarda bulundu. Demir Ege, "Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar" diye konuştu.



JOTA VASADI AŞAMADI

Beşiktaş'ın transferin son günü Nottingham Forest'tan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Jota Silva Beşiktaş formasıyla ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. 60'da Rafa Silva'nın lerine oyuna dahil olan Portekizli kanat oyuncusu etkisiz gözüktü.



BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaş, maçın 36. dakikasında penaltı bekledi. Jurasek'in ortasına ön direkte hareketlenen Abraham, Heliton'la girdiği ikili mücadelede yerde kalırken top kornere gitti. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı beklerken maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR'la görüşse de kararını değiştirmedi