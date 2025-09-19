Onana ders aldıklarını belirtti

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana dün bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli kaleci, "Bazen büyük mağlubiyetler, istemediğiniz durumlar çok şey öğretir. Fenerbahçe maçı, bizim adımıza böyleydi. Bizi birleştirdi" açıklamasını yaptı. Onana, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için oradaydık. Maalesef farklı sebeplerden dolayı kazanamadık. Hakemler hakkında konuşmayı çok seven bir futbolcu değilim. Hayatta bazen kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan birisi. Biz kendi yaptıklarımızla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. Bordomavililerin yıldız futbolcusu, "Her zaman galibiyet sözü vermemem ama Trabzonspor için kanımızın son damlasına kadar mücadele edip, gerekirse sahada öleceğimizin sözünü veririm" dedi. Onana, "Çok iyi bir hocamız var. Taktik üzerine çalışmayı seviyor" şeklinde konuştu.



Kamerunlu kaleci, "Şehri çok fazla tanımadım ama 3-4 yıl önceki şampiyonluk kutlamalarını izledim" dedi