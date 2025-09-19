PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Onana ders aldıklarını belirtti

Onana, “Bazen büyük mağlubiyetler, istemediğiniz durumlar çok şey öğretir. Fenerbahçe maçı, bizim adımıza böyleydi. Bizi birleştirdi” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025
Onana ders aldıklarını belirtti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana dün bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli kaleci, "Bazen büyük mağlubiyetler, istemediğiniz durumlar çok şey öğretir. Fenerbahçe maçı, bizim adımıza böyleydi. Bizi birleştirdi" açıklamasını yaptı. Onana, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için oradaydık. Maalesef farklı sebeplerden dolayı kazanamadık. Hakemler hakkında konuşmayı çok seven bir futbolcu değilim. Hayatta bazen kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan birisi. Biz kendi yaptıklarımızla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. Bordomavililerin yıldız futbolcusu, "Her zaman galibiyet sözü vermemem ama Trabzonspor için kanımızın son damlasına kadar mücadele edip, gerekirse sahada öleceğimizin sözünü veririm" dedi. Onana, "Çok iyi bir hocamız var. Taktik üzerine çalışmayı seviyor" şeklinde konuştu.


Kamerunlu kaleci, "Şehri çok fazla tanımadım ama 3-4 yıl önceki şampiyonluk kutlamalarını izledim" dedi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB’den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan’ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas’ı kabul etti! Öncelik Gazze’de acil ateşkes... İslam dünyası İsrail’e karşı bir ve beraber olmalı
Trendyol
Antalya ve Muğla’da orman yangını! Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025’e katılacak! Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum
CHP’li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Aşk ve Gözyaşı
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Cimbom darmadağın! Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM’e anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutku
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır? | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz
Trump ve Starmer arasında Filistin çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Bahçeli’den ABD-İsrail’e karşı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi! Netanyahu’ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın’dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe’de! Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY’ye İsrail uyarısı... TSK’nın Suriye’de terörle mücadelesi sürecek
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı