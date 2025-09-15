SON DAKİKA
Trabzonspor Başkanı Doğan sert konuştu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Takımı bir ara sahadan çekmeyi düşündük. Trabzonspor uğraşılacak bir camia değil. Artık boğazımıza kadar geldi.” “Bizim camiamız gerekeni yapar. Herkes dikkatli olsun. Bu iş böyle gitmez. Bu MHK ile bu işin yürümesi imkansız

Ertuğrul Doğan maçtan sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Trabzonspor Başkanı iptal edilen golden sonra takımı sahadan çekmeyi düşündüğünü söyleyerek, "Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Trabzonspor uğraşılacak bir camia değil. Artık boğazımıza kadar geldi. Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmak istiyorum" dedi.

GALİBİYET PRİMİ VERDİM
Trabzonspor camiasının uğraşılacak bir camia olmadığını söyleyen Doğan, "Bu camia gerekeni yapar. Bu iş böyle gitmez. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu MHK ile olmayacağını buradan açıkça dile getiriyorum. Geçen sezon da söyledim yine aynısını söylemek zorunda kalıyorum" diye konuştu. Takımı soyunma odasında tebrik ettiğini ifade eden Doğan, "Hepsine sarıldım ve galibiyet primi verdim. Bu işin peşindeyiz. Kimsenin canı böyle yanmasın" ifadesini kullandı.

