Tekke Fenerbahçe'nin korunduğunu söyledi

Fatih Tekke, F.Bahçe ve G.Saray’ın korunduğunu ifade ederek, “Beşiktaş ve bize müsade edilmiyor” dedi.

Giriş Tarihi :15 Eylül 2025
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke çok rahat kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini söyledi. Tekke, "Bize müsaade edilmedi. Bizim mücadelemiz devam edecek, oyunla beraber devam edecek. Eksikliklerimiz var ama biraz saygı" dedi. Bu durumun kendisi ve ekibiyle ilgisi olmadığını söyleyen Tekke, "Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var. F.Bahçe ve Galatasaray korunuyor. Beşiktaş ve bize müsade edilmiyor. Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar. Ondan sonrasına gerek yok. Beşinci hafta yarışın dışına itildik" ifadesini kullandı.


TEKKE YİNE KAZANAMADI
Fatih Tekke Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaramadı. Fatih Tekke başında olduğu takımlarda F.Bahçe ile yaptığı 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti.

