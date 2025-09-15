Kenan ve Hakan İtalya’yı salladı...

Serie A'nın 3. haftasında Juventus'un 4-3 kazandığı Inter maçı, hem skoru hem de yıldızlarıyla uzun süre konuşulacak... Gecenin yıldızları ise kuşkusuz Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu oldu. Juventus forması giyen Kenan, attığı goller ve sergilediği üstün performansla İtalyan basınında manşetlere taşındı. 38. dakikada takımını yeniden öne geçiren genç yıldız, 21 yaş altı kategorisinde Inter'e karşı toplamda 3 gol atan ilk Juventus oyuncusu olarak kulüp tarihine geçti. İtalyan medyası genç oyuncuya 7.5 puan verdi. Bu performansı, Kenan'ı haftanın da yıldızlarından biri yaptı. Inter'in maestrosu Hakan Çalhanoğlu da 30. dakikada klas gol bir gole imza atarak aynı puanı aldı. Kenan cesurluğu ve Hakan'ın teknik becerisi, Türkiye'yi gururlandırdı.

İtalyanlar Kenan Yıldız için "Ne isterse onu yapıyor" İfadelerini kullandı.



Attığı klas golle milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da çok konuşuldu.