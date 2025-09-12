Beşiktaş Nottingham Forest’tan Jota Silva’yı kiraladı

Beşiktaş sol kanat transferinde transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Orjini sağ kanat olan yıldız futbolcu solda da görev yapabiliyor.Jota geçtiğimiz sezon 38 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistle 8 gole katkıda bulundu. Jota Silva'nın 15 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.

Hücumun her bölgesinde forma giyebilen Jota Silva, dripling ve son vuruşlardaki başarısıyla öne çıkıyor.