PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş sol kanat transferi için Jeremie Boga ve Wesley’de hızlandı

Nice forması giyen Jeremie Boga’yı listesine ekleyen Siyah-Beyazlılar, Al Nassr’da top koşturan Wesley’i kiralamak için de temaslarını sürdürüyor. Kartal’ın Chiesa için de hamle yaptığı ancak Liverpool’un oyuncuyu bırakmadığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Beşiktaş sol kanat transferi için Jeremie Boga ve Wesley’de hızlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş kalan 2 günde kadrosuna bir sol kanat eklemek için girişimlerini hızlandırdı. Son olarak Fransız ekibi Nice'de forma giyen Fildişili Jeremie Boga'yı gündemine alan Siyah-Beyazlılar'ın hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Nice ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Kartal'ın bu bölge için bir diğer adayı ise Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Wesley. Daha önce de gündemine gelen oyuncu için yeniden harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmayların Körfez ekibiyle 2028'e kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki futbolcu için teklif yapması bekleniyor. Öte yandan İngiliz basını da Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool forması giyen İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa için girişimlerde bulunduğunu ancak İngiliz ekibinin 27 yaşındaki yıldızı takımda tutmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddiasında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında
Terör devleti İsrail’in derdi ateşkes değil! Doha’da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD’yi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler
Takas Bank
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
CHP’li Özgür Özel 9 Eylül’den 2 gün önce İngiliz FT’ye Türkiye’yi şikayet etti!
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: Saldırılarla yılmayacağız
CHP’ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
OVP’den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90’lık Hikmet Çetin’e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul’a geldi! Fenerbahçe KAP’a bildirdi
Dizi atv’de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP’de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: Ulan FETÖ’cü yavşak
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu’nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı
CHP’de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova’da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | DEAŞ’ı yeniden harekete geçirdiler
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi