Beşiktaş sol kanat transferi için Jeremie Boga ve Wesley’de hızlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş kalan 2 günde kadrosuna bir sol kanat eklemek için girişimlerini hızlandırdı. Son olarak Fransız ekibi Nice'de forma giyen Fildişili Jeremie Boga'yı gündemine alan Siyah-Beyazlılar'ın hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Nice ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Kartal'ın bu bölge için bir diğer adayı ise Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Wesley. Daha önce de gündemine gelen oyuncu için yeniden harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmayların Körfez ekibiyle 2028'e kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki futbolcu için teklif yapması bekleniyor. Öte yandan İngiliz basını da Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool forması giyen İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa için girişimlerde bulunduğunu ancak İngiliz ekibinin 27 yaşındaki yıldızı takımda tutmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddiasında bulundu.