Fenerbahçe’de İsmail Kartal önde: Yabancı hoca seçenekleri zorlanıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, Sportif Direktör Devin Özek yönetimi yabancı hoca konusunda yoğun bir baskı altında tutuyor... Bu arada Fenerbahçe'de yönetimin çoğunluğu İsmail Kartal ile anlaştı.

Özek'in yabancı ısrarından dolayı Domenico Tedesco ve Edin Terzic ön planda yer alıyor. Öte yandan Sarı-Lacivertli kulübün teklif götürdüğü yabancı antrenörler, birer birer gelen teklifleri reddetti.

İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını ve bir süre dinlenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

KARTAL BİR ADIM ÖNDE

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness ise teklife sıcak bakmazken, eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou da 5 büyük ligde çalışmak istediği için Sarı-Lacivertli kulüpten gelen teklifi olumsuz karşıladı. Edinilen bilgilere göre, Kartal'ın bir adım önde olduğu belirtilirken Alman Edin Terzic ve İtalyan Domenico Tedesco'nun elde kalan iki yabancı hoca olduğu için hazır bekletildiği kaydedildi.

RAKİBE GÖRE PLAN YAPAR

İtalyan hoca Domenico Tedesco, farklı sistemlere kolay adapte olabilir... (3'lü veya 4'lü savunma sistemleri). Rakibe göre plan yapan, esnek bir oyun anlayışı benimser. Genellikle topa sahip olmayı seven bir teknik adam.