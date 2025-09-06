Beşiktaş Cengiz Ünder transferinde son aşamaya geldi

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş hücum rotasyonunu genişletmek için de çalışmalarına devam ediyor. Kulübesini güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar kısa süre önce Fenerbahçe forması giyen sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i gündemine almış ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile temasa geçerek sözleşme şartları hakkında bilgi almıştı. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.

KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK

Mirsad Türkcan'ın dün Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Türkcan'ın 28 yaşındaki oyuncusunun takımdaki durumuyla ilgili bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede de Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisini de yönetime ilettiği ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Cengiz Ünder'in Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

KONTRATI 2027'DE BİTECEK

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kontratı 2027'de sona erecek.

Geçen sezonu kiralık olarak MLS ekibi Los Angeles FC'de geçiren Cengiz 2 gol, 3 asiste imza attı.