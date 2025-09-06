PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Cengiz Ünder transferinde son aşamaya geldi

Cengiz’in menajeri Mirsad Türkcan’ın Fenerbahçe yönetimiyle dün bir araya geldiği öğrenildi. Türkcan’ın, oyuncusunun takımdaki durumunu konuştuğu ve Beşiktaş’ın Cengiz’e olan ilgisini yönetime ilettiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Beşiktaş Cengiz Ünder transferinde son aşamaya geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş hücum rotasyonunu genişletmek için de çalışmalarına devam ediyor. Kulübesini güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar kısa süre önce Fenerbahçe forması giyen sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i gündemine almış ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile temasa geçerek sözleşme şartları hakkında bilgi almıştı. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.

KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK

Mirsad Türkcan'ın dün Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Türkcan'ın 28 yaşındaki oyuncusunun takımdaki durumuyla ilgili bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede de Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisini de yönetime ilettiği ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Cengiz Ünder'in Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

KONTRATI 2027'DE BİTECEK

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kontratı 2027'de sona erecek.

Geçen sezonu kiralık olarak MLS ekibi Los Angeles FC'de geçiren Cengiz 2 gol, 3 asiste imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Can Borcu
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
YSK açıkladı: İstanbul’daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın’ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: İncelenen kemiklerde...
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız
Trump imzayı attı! Pentagon’un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar’dan CHP’ye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?