Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında buzlar erimedi

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan transfer teklifi almış ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bu transfere onay vermemişti. Sonrasında ise Barış Alper idmanlara çıkmadı.

Olay soğuduktan sonra milli yıldız idmanlara çıkmaya başladı. Ancak milli yıldızla Galatasaray arasındaki buzlar erimedi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu süreçte Barış Alper'in maaşına zam yapacağı iddia edildi. Ancak yönetim kesinlikle zammı yapmayı düşünmüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği milli yıldızla arasındaki gerilim devam ediyor.