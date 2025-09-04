PODCAST CANLI YAYIN
Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında buzlar erimedi

Suudi Arabistan’dan transfer teklifi alan Barış Alper idmanlara döndü, ancak maaş zammı gündemde değil. Galatasaray, milli yıldızla arasındaki gerilimi sürdürürken, oyuncu Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan transfer teklifi almış ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bu transfere onay vermemişti. Sonrasında ise Barış Alper idmanlara çıkmadı.

Olay soğuduktan sonra milli yıldız idmanlara çıkmaya başladı. Ancak milli yıldızla Galatasaray arasındaki buzlar erimedi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu süreçte Barış Alper'in maaşına zam yapacağı iddia edildi. Ancak yönetim kesinlikle zammı yapmayı düşünmüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği milli yıldızla arasındaki gerilim devam ediyor.

