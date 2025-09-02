SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzon'dan Zielenski atağı

Bordo-Mavililer, transferde lig avantajını kullanarak İnter’in yıldız orta saha oyuncusu Piotr Zielinski’yi almak için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Eylül 2025
Trabzon’dan Zielenski atağı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili kulübün, Inter forması giyen Piotr Zielinski için İtalyan ekibine teklif sunacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Inter, Polonyalı yıldız için gelecek cazip bir teklif karşısında satışa sıcak bakıyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Inter ile 2028 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

TRABZON HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM

Mendy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trabzon halkı, artık yeni bir maceraya başladım. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Başkan Erdoğan’dan Çin’deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok
Gözleri Karadeniz
Hatay’da teşekkür Mamak’ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş’ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu | Vatandaş isyan ediyor
Başsavcı Akın Gürlek’in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Cimbom’dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır 36 milyon Euro karşılığında Galatasaray’da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç’tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir’in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio’yu kadrosuna kattı
Son dakika... İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM’e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray’da! İşte İstanbul’a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu’da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny’i duyurdu! Çek yıldız İstanbul’a geldi
MİT’ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı