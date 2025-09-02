Trabzon’dan Zielenski atağı

Trabzonspor, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili kulübün, Inter forması giyen Piotr Zielinski için İtalyan ekibine teklif sunacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Inter, Polonyalı yıldız için gelecek cazip bir teklif karşısında satışa sıcak bakıyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Inter ile 2028 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

TRABZON HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM

Mendy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trabzon halkı, artık yeni bir maceraya başladım. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.