Ertuğrul Doğan: “2010-11 şampiyonu Trabzonspor’dur''

Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine flaş açıklamalar yaptı... Bordo-Mavili kulübün başkanı 2010-2011 sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu vurguladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün dergisinde yayımlanan yazısında kulübün efsanevi yürüyüşünün 2 Ağustos 1967'de başladığını vurguladı. Başkan Doğan, kulübün geçmişinde hem zaferlerin hem de direnişin olduğunu belirterek "İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu'nun kendine inanma sürecidir." dedi.

Bu inancın en çok 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştığını kaydeden Doğan, Trabzonspor'un gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmediğini söyledi. Ayrıca, uluslararası spor hukukunun 2010-11 sezonunu tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu belirten Doğan "2010-11 şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur." şeklinde konuştu.

