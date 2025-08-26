PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Brighton’dan Jeremy Sarmiento’yu transfer gündemine aldı

Ekvador basını, Fenerbahçe’nin Premier Lig ekibi Brighton’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento için yıllık 3 milyon dolar teklif etmeye hazırlandığını ve İngiliz kulübüne önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağını duyurdu.

Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Ekvador basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde Sarı-Lacivertliler'in İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon dolarlık bir rakam önereceği, İngiliz ekibine de önümüzdeki günlerde bir teklif yapacağı detayı da yer aldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti. Sarmiento'nun Brighton ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

