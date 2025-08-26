Fenerbahçe Brighton’dan Jeremy Sarmiento’yu transfer gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Ekvador basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde Sarı-Lacivertliler'in İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon dolarlık bir rakam önereceği, İngiliz ekibine de önümüzdeki günlerde bir teklif yapacağı detayı da yer aldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti. Sarmiento'nun Brighton ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.