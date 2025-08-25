Djiku’ya Lille kancası

Fransa LIGUE 1 ekiplerinden Lille, Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Transferin detayları henüz netleşmezken, Sarı-Lacivertli kulübün tecrübeli stoper için gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. 31 yaşındaki Ganalı futbolcu, geldiği ilk sezon Fenerbahçe savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. 1.82 boyundaki sağ ayaklı stoper, agresif savunma tarzı ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Djiku'nun, Avrupa'dan gelen bu ilgiye sıcak bakabileceği konuşuluyor.