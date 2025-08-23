Fenerbahçe Edson Alvarez’in kiralık transferinde West Ham ile anlaştı

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, Meksikalı futbolcu için sezon boyunca 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek. 27 yaşındaki Alvarez, kariyerinin temellerini Club America altyapısında attı. 2016-19 yılları arasında 86 lig maçında forma giyen oyuncu, kulüp tarihinin en önemli altyapı mezunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Meksika'da kendisine "Machin" lakabı takıldı; anlamı ise "cesur korkusuz" şeklinde. Bu lakap, küçük yaşlarda fiziksel olarak çok daha iri rakiplerle korkusuzca mücadele etmesinden kaynaklanıyor. Geçen sezon West Ham United formasıyla 31 maçta görev yapan Alvarez, 1 asist kaydetti. Ajax'tan 2023'te 38 milyon euro bedelle transfer edilen ön libero, İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmeli.

TARAFTAR ÇOK UMUTLU

Fenerbahçe'ye gönül verenler, "Machin" lakaplı Alvarez'in sahadaki cesareti ve mücadele gücüyle takıma katkılar sağlamasını bekliyor.