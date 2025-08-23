PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Edson Alvarez’in kiralık transferinde West Ham ile anlaştı

“Machin” lakaplı Edson Alvarez F.Bahçe’de... Küçükken kendisinden çok daha iri rakiplerle korkusuzca mücadele eden ve “cesur korkusuz” olan bu lakapla tanınan Meksikalı, Kanarya’ya güç katacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ağustos 2025
Fenerbahçe Edson Alvarez’in kiralık transferinde West Ham ile anlaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, Meksikalı futbolcu için sezon boyunca 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek. 27 yaşındaki Alvarez, kariyerinin temellerini Club America altyapısında attı. 2016-19 yılları arasında 86 lig maçında forma giyen oyuncu, kulüp tarihinin en önemli altyapı mezunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Meksika'da kendisine "Machin" lakabı takıldı; anlamı ise "cesur korkusuz" şeklinde. Bu lakap, küçük yaşlarda fiziksel olarak çok daha iri rakiplerle korkusuzca mücadele etmesinden kaynaklanıyor. Geçen sezon West Ham United formasıyla 31 maçta görev yapan Alvarez, 1 asist kaydetti. Ajax'tan 2023'te 38 milyon euro bedelle transfer edilen ön libero, İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmeli.

TARAFTAR ÇOK UMUTLU

Fenerbahçe'ye gönül verenler, "Machin" lakaplı Alvarez'in sahadaki cesareti ve mücadele gücüyle takıma katkılar sağlamasını bekliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tel Aviv’de sirenler çalıyor! Yemen İsrail’e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
ABD Başkanı Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Zengezur Koridoru’nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye’de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş’ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Edson’dan sonra sıra onda! Fenerbahçe’den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay’ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho’dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
Ekosistem’deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz’ın menajerinden Galatasaray’a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze’de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Trump’tan CIA’e Russiagate darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP’nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit’in Kılıçdaroğlu çekiliyor paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi