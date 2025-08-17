Galatasaray Manchester City’den Ederson transferini bitirmeye yakın

Galatasaray, kaleci transferinde Manchester City'nin deneyimli file bekçisi Ederson'u kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci için İngiliz kulübüne teklifini sundu. Cimbom, Ederson için 10 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Manchester City'nin talebi 13 milyon euro olarak biliniyor. Taraflar arasında yaklaşık 3 milyon euro'luk bir fark bulunuyor ancak yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

29 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Ederson, 1.88 boyunda ve kariyerinde önemli başarılar elde etmiş bir isim. 2026 yılının yazına kadar City ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı kaleci, ülkesinin milli takımında da 29 kez forma giydi. Galatasaray taraftarları, kaleye deneyimli bir ismin takıma katılmasıyla savunmada önemli bir güç kazanmayı umut ediyor. Yönetimin, takımın genel kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

DONNARUMMA YERİNE GELEBİLİR

İtalyan kaleci Donnarumma'nın Manchester City'ye transfer olma fikrine açık olduğu iddia ediliyor... Ederson'un gitmesi halinde Donnarumma'nın Manchester'a geleceği aktarılıyor.