Olaigbe Tekke’nin yıldızı olacak

Fırtına'nın anlaşma sağladığı Kazeem Olaigbe, birçok özelliğiyle Fatih Tekke'nin aradığı kanat oyuncusu profilini önemli oranda karşılıyor. 2003 doğumlu olan Belçika U21 Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcu, eğitimini İngiltere'de Southampton altyapısında aldı. Bu altyapı geçmişi ve milli takım tecrübesi, oyuncunun potansiyeline dair güçlü referanslar olarak değerlendiriliyor. Sol kanatta görev yapan Olaigbe, topla hızlanabilen, bire birde adam eksiltebilen ve dar alanda çabuk karar verebilen bir oyuncu profili çiziyor. Özellikle ceza sahası çevresinde etkili şutlar çıkarabilmesi, onu sadece hazırlayıcı değil, aynı zamanda bitirici bir opsiyon haline getiriyor. Genç yaşına rağmen dayanıklılık seviyesi ve fiziksel gücü yeterli seviyede görülen Olaigbe, yoğun tempolu Süper Lig'e adaptasyon konusunda soru işareti oluşturmuyor