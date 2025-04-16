Hedefe 10’larla gidecek

SARI-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve kalan haftalarda oynatacağı isimlerle ilgili bilgilendirmede bulunduğu öğrenildi. Buruk'un" 7 maçımız kaldı. Ben kalan maçlarda ideal 11'imi sahaya süreceğim. Bir bölge dışında çok fazla değişiklik yapmayı düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının değişiklik yapmayı düşündüğü bölgenin sağ bek mevkisi olduğu ve burada rakibe göre Kaan Ayhan, Frankowski ve Rolland Sallai'den birini değişerek kullanmayı planladığı ifade ediliyor.



DİVAN KURULU TOPLANIYOR

Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantı saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacağı öğrenildi.



ICARDI SAHAYA İNDİ

Galatasaray'da Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 32 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi ülkesinde bireysel çalışmalarına başladı. Sosyal medya hesabından idman yaptığı anları paylaşan yıldız golcü "4 ay sonra geri döndüm" ifadelerini kullandı.



DERRICK KÖHN'E SÜRPRİZ TALİP

Cimbom'un Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alman sol bek Derrick Köhn'e talip çıktı. 26 yaşındaki oyuncu İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin radarına girdi. Köhn'ü, Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic'in takımda görmek istediği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN