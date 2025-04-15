TFF Hakem Gelişim Direktörü Pereira: Yabancı hakeme karşıyım

Vitor Melo Pereira, A Spor ekranlarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF Hakem Gelişim Direktörü Pereira yabancı hakeme kendisinin de karşı olduğunu söyleyerek, "Türkiye'deyiz ve Türk hakemlerinin maçlarını Türk hakemler yönetmeli. Yabancı VAR konusunda endişe duydum. İngilizce bilgisi konusunda hakemlerin eksik olduğu söylendi. İletişimden dolayı endişelendim. Ancak bu konudan problem yaşamadık, mutluyuz. VAR hakemleri farklı ülkelerden ve her ülkede oyunun ruhu farklı" dedi.



Türkiye'de yetenekli genç hakemler olduğunu belirten Pereira, "Onları kaybedemeyiz. Onları destekliyelim. Ulusal bir ağ oluşturmalıyız. Onlarla çalışan deneyimli eğitimler olmalı" ifadesini kullandı.

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