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Fatih Tekke kendi oyun planıyla takım yaratacak!

Bordo-Mavililer’in yeni hocası Fatih Tekke, Başakşehir maçına kadar olan kısa süre içerisinde kendi oyun planını ve formasyonunu takıma adapte etmeye çalışacak. Tekke’nin, Güneş’in 4-2-4’lük oyun planından sıyrılıp 4-2-3-1’lik sisteme geri dönmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
Fatih Tekke kendi oyun planıyla takım yaratacak!

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Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçına yüksek galibiyet motivasyonu ile hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke ise maça kadar olan kısa sürede kendi oyun anlayışından nüansları takıma aktarmaya çalışıyor.

Kendi oyun planı ve formasyonunu oyunculara aktaran Fatih Tekke'nin öğrencilerine "Bunların hepsini bir anda yapamayabiliriz, ancak yapmak için elinizden gelen tüm gayreti gösterin" dediği öğrenildi. Tekke, oyuna eksikleri olsa dahi kısa sürede etki edebileceği kadar etki etmek istiyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcının oyuna yapmak istediği etkinin dışında formasyonda da değişime gitmesi bekleniyor.

Güneş'in son dönemde sahada oturtmaya çalıştığı 4-2-4'lük oyun planından sıyrılıp, 4-2-3-1'lik oyun planına geri dönmesi beklenen Tekke'nin özellikle orta sahadaki tercihleri ise çok merak ediliyor. Bu bölgede Mendy; Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tim Jabol Folcarelli ve Salih Malkoçoğlu forma için çok sıkı bir rekabete girişmiş durumda.

30 MİLYON TL MAAŞ ALACAK
Yeni teknik direktör Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bordo- Mavililer, anlaşma kapsamında Tekke'ye yıllık 30 milyon TL maaş ödeneceğini ve her yıl yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.

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