Dahl kaçtı rota Cacace!

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Kartal transferde sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş'ın gündeminde olan Samuel Dahl'ın Benfica'ya gitmesi B planını devreye soktu.

21 yaşındaki İsveçli sol bek için Roma vc Portekiz kulübünün anlaştığı öne sürülüyor. Bunun üzerine Siyah-Beyazlılar, savunmayı güçlendirmek için Empoli forması giyen sol bek Liberato Cacace'yi gündemine aldı. 24 yaşındaki Yeni Zelandalı futbolcunun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi planlanıyor.

Empoli formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Cacace için görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Başkan Serdal Adalı, görüşmelerini sürdürürken transferi kısa süre için olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor. Genç sol bek, bu sezon Empoli formasıyla 22 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak tahmin edilen Cacace'nin, Seria A ekibiyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.