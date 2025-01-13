TFF Süper Lig’de harcama limitleri güncellendi!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Galatasaray harcama limiti 1.764.529.273 % 30 sapmayla birlikte 2.293.888.055 olurken Fenerbahçe'de bu rakam 1.832.108.271 ve %30 sapma ile 2.381.740.752 olarak güncellendi. Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ın harcama limiti ise 919.741.014 olarak dikkat çekti.

Bu sayının % 30 sapma payı da 1.195.663.318. Trabzonspor da 3.833.550.392 ve 4.983.615.510'la harcama limitinde zirvede yer alıyor.