Beşiktaş 2-0 öne geçtiği Göztepe önünde evinde 4 gol yedi!

Kartal çakıldı. Beşiktaş, Göztepe'ye evinde 4-2 yenilerek son 4 maçta 11 puan kaybetti. Böylece zirve yarışında erken havlu attı. Maçın 3. dakikasında Svensson'un ortasında Semih yaptığı şık vuruşla Siyah-Beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi. 9'da Bokele'ye çarpan top ağlara gidince Kartal 2-0'ı yakaladı. 12'de Bokele'nin kafa vuruşuyla İzmir ekibi farkı bire indirdi: 2-1. 32'de Matsuki'nin köşe atışında Taha kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 2-2.

TIJANIC SKORU İLAN ETTİ

İkinci yarının 54. dakikasında Rafa Silva'nın pasında Rashica'nın yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. 57'de Romulo'nun içeri çevirdiği topa Paulista kritik bir müdahale yaptı. 71'de Semih'in ortasında Rafa Silva topa dokunamadı. 75'te Semih'in ortasında Rashica'nın dokunduğu top dışarı gitti. 78'de Immobile'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti. 82'de Fofana topu ağlara göndererek Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi. 90+2'de Tijanic perdeyi kapatan golü attı: 2-4.