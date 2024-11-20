B planı Matias Vargas

Trabzonspor'un daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Arjantinli sol kanat Matias Vargas ile ilgilendiği öğrenildi. Çin'de Shanghai Port kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 27 yaşındaki futbolcu da transfer seçeneklerini değerlendiriyor. Arjantinli futbolcunun menajeri Fernando Diego Cosentino Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bordo Mavililer'in futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptığı da iddia ediliyor. Yönetim sol kanat sorununu çözmeye öncelik veriyor. İlk transfer hedefinin sezon başında Al Rayyan'a kiralanan Trezeguet olduğu biliniyor. Mısırlı yıldız ile görüşmeler olumsuz yönde ilerlerse B planı doğrultusunda Matias Vargas için harekete geçilecek.

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