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B planı Matias Vargas

Trezeguet’yi Al Rayyan’dan geri alma düşüncesinde olan Fırtına, B planını da hazırladı. Bordo-Mavililer sözleşmesi bitecek Matias Vargas ile de temas kurdu.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
B planı Matias Vargas

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Trabzonspor'un daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Arjantinli sol kanat Matias Vargas ile ilgilendiği öğrenildi. Çin'de Shanghai Port kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 27 yaşındaki futbolcu da transfer seçeneklerini değerlendiriyor. Arjantinli futbolcunun menajeri Fernando Diego Cosentino Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bordo Mavililer'in futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptığı da iddia ediliyor. Yönetim sol kanat sorununu çözmeye öncelik veriyor. İlk transfer hedefinin sezon başında Al Rayyan'a kiralanan Trezeguet olduğu biliniyor. Mısırlı yıldız ile görüşmeler olumsuz yönde ilerlerse B planı doğrultusunda Matias Vargas için harekete geçilecek.

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