G.Saray'ın Tottenham zaferi İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler: The Guardian: "Galatasaray'ın coşku dolu zaferine Osimhen öncülük etti" The Telegraph: "G.Saray, Tottenham defansını aşağıladı" London Evening Standard: "Osimhen'in iki golü, Tottenham'ın Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik rekorunu sona erdirdi" Daily Mail: "Osimhen iki gol attı, Tottenham İstanbul'daki gerilim dolu maçta dağıldı" Sky Sports: "Osimhen, Tottenham'ı dağıttı" The Sun maç haberinde, "Postecoglou, Türk devinin Avrupa Ligi tablosunda zirveye çıkmasıyla birlikte çok değişen kadrosunun bedelini ödüyor" yorumunu yaptı.

DERS VERMESİNİ İZLEDİ

Gazete, "Postecoglou, Galatasaray'ın ders vermesini izledi" diyerek Yunan hocayı eleştirdi. TNT Sports stüdyolarında ise Galatasaray ile ilgili, "İstatistikler yıkıcı! Çok daha kötü olabilirdi! Galatasaray, Tottenham ceza sahasında 40 kez topla buluştu ve 28 şut attı. Tottenham'ın G.Saray'a 3-2 yenildiği için sevinmesi gerekiyor" yorumu yapıldı.

MERTENS'TEN İYİSİ YOK

Tottenham maçında 2 asist yapan Belçikalı yıldız Dries Mertens, Avrupa Ligi'nin ilk 4 haftasının en iyi futbolcusu oldu. Tecrübeli oyuncu, 8.08 reyting ortalama puanı ile zirvede yer aldı.

ASLAN ARA VERMEDİ

G.Saray, Samsun ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.