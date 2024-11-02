Semih Şentürk’e kapkaç şoku

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Semih Şentürk Barcelona'da kapkaççıların saldırısına uğradı. Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk'ün kapkaççıdan çantasını kurtardığı ancak kolundaki saati kaptırdığı iddia edildi. Şentürk'ün eşi Pınar Şentürk, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Cana geleceğine mala gelsin. Olay anı yaşadığımız şok ve üzüntü sonrasında çok şükür ki sevgili eşim Semih Şentürk'e herhangi bir zarar gelmedi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN