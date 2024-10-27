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Emekliye eşit zam

Geçtiğimiz Ocak ayında olduğu gibi bu yıl da maaş artışlarının eşitlenmesi gündemde. Böylece hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Emekliye eşit zam

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Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarında. Ortaya çıkacak enflasyon oranı emeklileri zamlarını da belirleyecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alırken Emekli Sandığı emeklileri yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak enflasyon farkını alacak.

RAKAMLAR AÇIKLANIYOR
Henüz 6 aylık enflasyon oranı belli olmadığı için zamlar kesinleşmedi. Ancak hem üç aylık enflasyon oranı ortaya çıktı hem de yıl sonu için yıllık enflasyon tahminleri açıklandı. Üç aylık enflasyon yüzde 8.92 olurken yıl sonu için tahminler yıllık enflasyonun yüzde 41-48 aralığında olacağını gösteriyor.

HESAPLAMA YAPILIYOR
Bu tahminlerden yapılan hesaplamalara göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 13-15 bandında ortaya çıkıyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı yüzde 13-15 aralığında oluşurken memur emeklileri için yüzde 9-11 aralığında bir artış oluşuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklilerinin artışı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden fazla çıkmıştı. Bu Ocak'ta ise durum tersine oluşuyor.

DENGELEME OLUR MU?
Ocak 2024 zamları açıklanırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında 11 puandan fazla bir fark oluşmuştu. Ardından yapılan refah payı artışı ile zam oranları yüzde 49.25 oranında eşitlenmişti. Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak dengelenmenin de benzer bir uygulamayla gerçekleşmesi bekleniyor. Daha düşük çıkan Emekli Sandığı emeklilerinin artışlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlenmesi gündeme gelebilir.

REFAH PAYI EKLENİR Mİ?
Ocak ayında emeklilerin bir başka beklentisi ise refah payı eklenmesi. Yüzde 13-15 bandında çıkması beklenen 6 aylık enflasyon artışının yeterli olmayacağını düşünen emekliler maaşlara refah payı eklenmesini bekliyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki uygulamanın tekrarlanması da gündemde. 2025 bütçesindeki artışlara bakıldığında artışın yüzde 20'lere yaklaşması bekleniyor. Bu durumda da 5-10 puanlık bir refah payı eklenmesi gündeme gelebilir.

NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?
Ocak ayında yapılacak ve 2025 yılının ilk 6 ayında uygulanacak zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası belli olacak. Ardından hükümet eğer refah payı eklenmesine karar verirse bu da yıllık enflasyonun ardından belirleniyor. Bunun için ayrıca Meclis'te yasal düzenleme de yapılması gerekiyor. Farklar daha sonra emeklilerin hesabına yatırılıyor.

TABAN MAAŞ NE OLUR?
Sadece emeklilerin aylıklarına yapılacak artışlar değil taban maaşın artırılması da gündemde. Emekli aylıklarına yapılacak artışa paralel olarak taban maaşlar da artırılıyor. Son olarak 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılmıştı. Burada da 15 bin lira civarında yeni bir taban maaş belirlenmesi gündemde olabilir. Taban maaşın altında ödeme yapılmıyor.

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