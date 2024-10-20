Galatasaray, Anlatya’yı deplasmanda yıktı! Üst üste 13. dış saha galibiyetiyle rekor kırdı

Süper Lig lideri Galatasaray, Antalya deplasmanında 3-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-Kırmızılılar, 10. dakikada öne geçti. Mertens'in kullandığı kornerde Icardi, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-1... 38'de Mertens'in şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Topu bir kez daha önünde bulan Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Piric, yine gole izin vermedi. İlk 45 dakika Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

KAPANIŞ GOLÜ OSIMHEN'DEN

G.Saray ikinci yarıya da etkili başladı. 51. dakikada Berkan Kutlu'nun ön direğe yaptığı ortaya kale dibinde Sallai dokundu. Piric müthiş bir refleksle topu çıkardı. 1 dakika sonra Yunus'un asistinde Icardi skoru 2-0'a taşıdı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Osimhen'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+3'te Ziyech'in yaptığı ortada savunma kafayla topu karşıladı fakat top ceza sahasında yükseldi. Topla buluşan Osimhen röveşatayla muhteşem bir gole imza attı: 0-3. Aslan, 3 puanı 3 golle aldı.

ASLAN KENDİYLE YARIŞIYOR

Süper Lig'de 25 puan toplayan ve 27 gol atan Galatasaray, lig tarihinde 9. maçlar itibarıyla en yüksek sayılarını tekrarladı.