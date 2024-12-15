Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme (AA)

ALO 175'E BİLDİRİN

Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamaların, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmadığını ve mağduriyetlere yol açtığını ifade eden Bakan Yardımcısı Gürcan, "Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak, bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir. Tüketicilerimizin haklarının korunması, Bakanlığımızın temel önceliklerinden biridir.

Bu bağlamda, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığımıza, İl Ticaret Müdürlüklerimize veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan her türlü uygulamaların üzerine kararlılıkla gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.