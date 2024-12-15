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Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme

TAKVİM'in manşete taşıdığı soyguna Ticaret Bakanlığı "dur" dedi. Müşterilerine 1.500 TL harcama zorunluluğu getiren restoran ve kafeler hakkında inceleme başlatıldı. Bakan Yardımcısı Gürcan, açıklama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme

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    Ticaret Bakanlığı, özellikle İstanbul'da bazı restoranların kişi başı 1.500 TL gibi bir harcama limiti belirlemeleri ve bunu taahhüt eden müşterileri restoranlarına almaları olayına el koydu.

    Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme (AA)Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme (AA)

    TAKVİM'in gündeme getirdiği soygun için inceleme başlatıldı. Bazı restoran ve kafeler müşteri çay bile içse 1.500 TL hesap getiriyordu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, denetim sürecinin başlatıldığını belirtirken, "İhlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak" dedi.

    Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme (AA)Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme (AA)

    Gürcan yaptığı açıklamada, son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik harcama limiti uyguladığına ilişkin basına yansıyan haberler ve Bakanlıklarına ulaşan bildirimlerin titizlikle incelendiğini kaydetti.

    Gürcan, "Bu uygulamalar, hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır" dedi.

    Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme (AA)Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme (AA)

    ALO 175'E BİLDİRİN
    Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamaların, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmadığını ve mağduriyetlere yol açtığını ifade eden Bakan Yardımcısı Gürcan, "Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak, bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir. Tüketicilerimizin haklarının korunması, Bakanlığımızın temel önceliklerinden biridir.

    Bu bağlamda, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığımıza, İl Ticaret Müdürlüklerimize veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan her türlü uygulamaların üzerine kararlılıkla gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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