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28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

2024 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde birçok kamu kurumu personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kamu sektöründe istihdam sağlamak isteyen adaylar için başvurular, çeşitli pozisyonlar için açılmış bulunuyor. Belediyelerden il özel idarelerine, üniversitelerden merkezi kamu kurumlarına kadar birçok farklı alanda iş fırsatları mevcut. Bu alımlar, hem KPSS puanı olanlar hem de KPSS şartı aranmadan başvuru yapabilen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:02
28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Aralık ayında KPSS'li ve KPSS'siz personel alımlarının yapıldığı başlıca kamu kurumları arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, ve AFAD gibi büyük kuruluşlar yer alıyor. İlgili kurumlar, farklı görev tanımlarıyla çok sayıda personel alımı yapmayı planlıyor. İşte 2024 Aralık ayında başvuru yapılabilecek bazı kurumlar...

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

Başvuru Tarihleri: 10-16 Aralık
TPAO, personel alımı için başvuruları alıyor. Başvurulara KPSS şartı aranmıyor, dolayısıyla KPSS puanı olmayan adaylar da başvuru yapabilecek.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Başvuru Tarihleri: 10-24 Aralık
Bilişim personeli alımı yapan İstanbul Üniversitesi, teknik pozisyonlar için başvuru kabul ediyor. Bu alımda KPSS puanı gerekmiyor.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Başvuru Tarihleri: 10-25 Aralık
Sözleşmeli personel alımı yapacak olan DHMİ, özellikle hava yolu sektörü ile ilgilenen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular için KPSS şartı bulunmuyor.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Başvuru Tarihleri: 9-17 Aralık
Afet ve acil durumlar için çalışan AFAD, 1000 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu başvurulara KPSS'li ve KPSS'siz adaylar katılabilecek.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Başvuru Tarihleri: 12-26 Aralık
SPK, personel alımında KPSS şartı aramıyor ve başvuru süreci hala devam ediyor. Kamu ve finans sektöründe kariyer yapmak isteyenler için fırsat sunuluyor.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Zabıta Memuru Alımı: Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Belediyesi, Aralık ayında zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 40 zabıta memuru alınacak. Başvuru tarihleri ise 16-19 Aralık olarak belirlenmiş durumda. KPSS şartı aranmıyor ve bu alımda başvurular online olarak alınacak.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Ticaret Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Alım Yapacak
Aralık ayında alım yapan diğer önemli kurumlar arasında Ticaret Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da yer alıyor. Ticaret Bakanlığı, müfettiş yardımcısı alımı için başvuruları 9-20 Aralık tarihlerinde kabul ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ise memur alımı için başvuruları 2-16 Aralık arasında alacak.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Personel Alımı Yapacak

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği kamuoyuyla paylaşıldı.

2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu yayımlandığında, başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da başvuruların ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz aracılığıyla yapılması bekleniyor.

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

İşte güncellenmiş liste:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

11 ADET AKADEMİK PERSONEL ALIMI (14 Aralık - 28 Aralık)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

24 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
29 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

9 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
29 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK (16 Aralık - 20 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

29 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

67 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

62 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

47 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

165 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

128 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9 MEMUR ALACAK (27 Ocak - 31 Ocak)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MİMAR ALACAK (3 Şubat - 7 Şubat)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (11 Aralık - 27 Aralık)
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

9 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

4 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)

28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Başvurular Nereden Yapılacak?

Adaylar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki ilanlar bölümünden başvurmak istedikleri ilanlara erişebilir ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi alabilirler.

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