28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başvuru Tarihleri: 12-26 Aralık

SPK, personel alımında KPSS şartı aramıyor ve başvuru süreci hala devam ediyor. Kamu ve finans sektöründe kariyer yapmak isteyenler için fırsat sunuluyor.

Zabıta Memuru Alımı: Arnavutköy Belediyesi Arnavutköy Belediyesi, Aralık ayında zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 40 zabıta memuru alınacak. Başvuru tarihleri ise 16-19 Aralık olarak belirlenmiş durumda. KPSS şartı aranmıyor ve bu alımda başvurular online olarak alınacak.

Ticaret Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Alım Yapacak

Aralık ayında alım yapan diğer önemli kurumlar arasında Ticaret Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da yer alıyor. Ticaret Bakanlığı, müfettiş yardımcısı alımı için başvuruları 9-20 Aralık tarihlerinde kabul ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ise memur alımı için başvuruları 2-16 Aralık arasında alacak.

Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Personel Alımı Yapacak RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği kamuoyuyla paylaşıldı. 2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu yayımlandığında, başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da başvuruların ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz aracılığıyla yapılması bekleniyor.