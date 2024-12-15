28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...

Aralık ayında KPSS'li ve KPSS'siz personel alımlarının yapıldığı başlıca kamu kurumları arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, ve AFAD gibi büyük kuruluşlar yer alıyor. İlgili kurumlar, farklı görev tanımlarıyla çok sayıda personel alımı yapmayı planlıyor. İşte 2024 Aralık ayında başvuru yapılabilecek bazı kurumlar...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Başvuru Tarihleri: 10-16 Aralık
TPAO, personel alımı için başvuruları alıyor. Başvurulara KPSS şartı aranmıyor, dolayısıyla KPSS puanı olmayan adaylar da başvuru yapabilecek.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Başvuru Tarihleri: 10-24 Aralık
Bilişim personeli alımı yapan İstanbul Üniversitesi, teknik pozisyonlar için başvuru kabul ediyor. Bu alımda KPSS puanı gerekmiyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Başvuru Tarihleri: 10-25 Aralık
Sözleşmeli personel alımı yapacak olan DHMİ, özellikle hava yolu sektörü ile ilgilenen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular için KPSS şartı bulunmuyor.
Başvuru Tarihleri: 9-17 Aralık
Afet ve acil durumlar için çalışan AFAD, 1000 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu başvurulara KPSS'li ve KPSS'siz adaylar katılabilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Başvuru Tarihleri: 12-26 Aralık
SPK, personel alımında KPSS şartı aramıyor ve başvuru süreci hala devam ediyor. Kamu ve finans sektöründe kariyer yapmak isteyenler için fırsat sunuluyor.
Zabıta Memuru Alımı: Arnavutköy Belediyesi
Arnavutköy Belediyesi, Aralık ayında zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 40 zabıta memuru alınacak. Başvuru tarihleri ise 16-19 Aralık olarak belirlenmiş durumda. KPSS şartı aranmıyor ve bu alımda başvurular online olarak alınacak.
Ticaret Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Alım Yapacak
Aralık ayında alım yapan diğer önemli kurumlar arasında Ticaret Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da yer alıyor. Ticaret Bakanlığı, müfettiş yardımcısı alımı için başvuruları 9-20 Aralık tarihlerinde kabul ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ise memur alımı için başvuruları 2-16 Aralık arasında alacak.
Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Personel Alımı Yapacak
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği kamuoyuyla paylaşıldı.
2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu yayımlandığında, başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da başvuruların ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz aracılığıyla yapılması bekleniyor.
İşte güncellenmiş liste:
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
11 ADET AKADEMİK PERSONEL ALIMI (14 Aralık - 28 Aralık)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
24 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
29 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
9 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
29 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK (16 Aralık - 20 Aralık)
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
29 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Aralık - 27 Aralık)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
67 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
62 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
47 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
165 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
128 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (12 Aralık - 26 Aralık)
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 MEMUR ALACAK (27 Ocak - 31 Ocak)
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MİMAR ALACAK (3 Şubat - 7 Şubat)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (11 Aralık - 27 Aralık)
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
9 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
4 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK (11 Aralık - 25 Aralık)
Başvurular Nereden Yapılacak?
Adaylar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki ilanlar bölümünden başvurmak istedikleri ilanlara erişebilir ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi alabilirler.