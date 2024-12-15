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Suriye'de Esad sonrası ne olacak? Milli İstihbarat (MİT) Akademisi'nden analiz

Suriyeli muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı ve 12. günde Şam'a girdiği harekatta Beşşar Esad kaymış, hükümet düşmüştü. Peki bundan sonra Suriye'de yeni dönem nasıl olacak? Milli İstihbarat (MİT) Akademisi'nden dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde ejimin yıkılmasının bölgede faaliyet gösteren ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerine yansımaları ele alındı.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 10:55 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:05
Suriye’de Esad sonrası ne olacak? Milli İstihbarat MİT Akademisi’nden analiz

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    Suriye'de 54 yıllık Esad rejiminin son bulmasının ardından yeni bir Suriye inşa ediliyor.

    Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ve akademisyenler tarafından Suriye'deki yeni döneme ilişkin bir analiz hazırlandı.

    MİT Akademisi'nden Suriye analizi (Takvim Foto Arşiv)MİT Akademisi'nden Suriye analizi (Takvim Foto Arşiv)

    Analizde, Esad rejiminin yıkılmasının bölgede rol oynayan ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine yansımaları ele alındı.

    RUSYA VE İRAN'I OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Analize göre, rejimin yıkılması Esad'ın en büyük destekçileri Rusya ve İran'ı olumsuz etkiledi.

    Suriye'de bundan sonra ne olacak? (Takvim Foto Arşiv)Suriye'de bundan sonra ne olacak? (Takvim Foto Arşiv)

    Rejimin çökmesi Rusya'nın Suriye'deki stratejik pozisyonunu ciddi olarak sarsarken Orta Doğu'daki etkisinin azalması ve uluslararası prestij kaybına neden oldu.

    Yeni dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri iş birliği ve rekabetin iç içe geçtiği bir denge arayışını zorunlu kılacağı belirtildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İRAN'DA TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

    Rejimin çöküşü Tahran yönetiminde ise haraketli tartışmaları beraberinde getirdi.

    Analizde İran'ın ideolojik temelleri ve 45 yıllık söylemlerinin sorgulanır hale geldiği vurgulandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tahran'dan son mesajların bölgede bir süreliğine keskin adımlardan kaçınılacağını gösterdiği ifade edilen analizde Tahran'ın "bekle gör" politikası izlediği bu dönemin Türkiye'nin iyi değerlendirerek Şii ve Nusayri azınlığın şiddet eylemlerini dizginlemesinin faydalı olacağı vurgulandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İSRAİL'İN SALDIRGAN TUTUMU DA RAPORDA YER ALDI

    Ayrıca raporda bölgede İsrail'in ise radikal sağcıların çağrıları kapsamında Suriye'de sınırlı bir işgale girişebileceği belirtilirken İsrail'in karadaki hamlelerine bakarak daha çok temkinli bir pozisyon almayı tercih ettiğinin altı çizildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İsrail'in İran'ın çerçevelenmesi planı kapsamında Türkiye'ye her zamankinden daha bağımlı olduğu vurgulanırken Türkiye ile İsrail arasındaki Gazze'deki duruma rağmen Suriye'de bir yakınlaşmanın mümkün olmadığı belirtildi.

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