Suriye'de Esad sonrası ne olacak? Milli İstihbarat (MİT) Akademisi'nden analiz

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Suriye'de 54 yıllık Esad rejiminin son bulmasının ardından yeni bir Suriye inşa ediliyor. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ve akademisyenler tarafından Suriye'deki yeni döneme ilişkin bir analiz hazırlandı.

MİT Akademisi'nden Suriye analizi (Takvim Foto Arşiv) Analizde, Esad rejiminin yıkılmasının bölgede rol oynayan ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine yansımaları ele alındı. RUSYA VE İRAN'I OLUMSUZ ETKİLEDİ Analize göre, rejimin yıkılması Esad'ın en büyük destekçileri Rusya ve İran'ı olumsuz etkiledi.