Emekliye üçlü artış: Ocak zamları netleşiyor! İşte yeni oranlar...

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Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamında olacak. Yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oranlar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamına gelirken memurlar ve memur emeklileri için ise enflasyon farkını oluşturacak.

Emekliye üçlü artış: Ocak zamları netleşiyor! (AA) Bu hesaplamayla göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışı yüzde 15-17 arasında gerçekleşirken memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 12-14 aralığında olacak. Bu durumda memur emeklilerinin artış oranı 6 aylık enflasyonun altında kalacak. Bunun için iki kesim arasında bir eşitleme sağlanması da gündeme gelebilir. Bu oranların dışında hükümetin ayrıca refah payı ile zamları artırması da gündemde. Böyle bir durumda 5-10 puanlık artış bekleniyor. Bu durumda emeklilerin Ocak zamları yüzde 20-25 oranlarını bulabilecek.