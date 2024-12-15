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15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Kuvvetli yağışlar, fırtına ve çığ tehlikesi kapıda! Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar artış gösterse de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı. İşte bölge bölge hava durumu ve detaylı uyarılar...

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 08:45 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 08:51
15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde hava durumu oldukça hareketli geçecek. Birçok bölgede kuvvetli yağış ve çığ riski beklenirken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve sis hadisesi görülecek.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

13 İlde Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri için "sarı" kodlu uyarı verildi. Sarı kod, potansiyel tehlikelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.

Yağışlar Etkisini Arttırıyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Sıcaklıklar Artış Gösteriyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Ancak gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don olayları görülebilir.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Rüzgar, güney yönlerden genellikle hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde etkili olacak.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Çığ Tehlikesi Kapıda

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem arz ediyor.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Güney ve doğusunda yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.

İstanbul: Yağmur ve sağanak yağış, sıcaklık 10°C.
Çanakkale: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 15°C.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Ege Bölgesi
Ege kıyılarında sağanak yağış, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

İzmir: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 13°C.
Afyonkarahisar: Karla karışık yağmur ve kar, sıcaklık 9°C.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Akdeniz Bölgesi

Burdur, Antalya ve Mersin'de sağanak yağış etkili olacak. Isparta'da ise kar yağışı bekleniyor.

Antalya: Gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 17°C.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

İç Anadolu Bölgesi

Kar yağışı bölge genelinde etkili olacak. Ankara ve Eskişehir'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.

Ankara: Karla karışık yağmur ve kar, sıcaklık 7°C.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi görülebilir.

Bolu: Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, sıcaklık 6°C.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Meteoroloji'den Özel Uyarılar
Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalara, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Buzlanma ve Çığ Riski

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı. Buzlanma ve don olayları da ulaşımı olumsuz etkileyebilir.