15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde hava durumu oldukça hareketli geçecek. Birçok bölgede kuvvetli yağış ve çığ riski beklenirken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve sis hadisesi görülecek.

13 İlde Sarı Kodlu Uyarı Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri için "sarı" kodlu uyarı verildi. Sarı kod, potansiyel tehlikelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor. Yağışlar Etkisini Arttırıyor Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıklar Artış Gösteriyor Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Ancak gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don olayları görülebilir.