Kadın futbolunda derbi heyecanı yaşanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi bugün derbide karşılaşacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Tolga Akbaba yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçı da kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider durumda bulunuyor. Galatasaray Petrol Ofisi ise ligde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın FB TV ve GS TV kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

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