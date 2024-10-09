Cenk Tosun’un kırgınlığı

Fenerbahçe'ye yedek forvet olarak geldiğini bilen Cenk Tosun, buna rağmen daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünüyor. Tecrübeli golcü şu ana kadar Avrupa Ligi'nde 4, Süper Lig'de 9 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45 dakika sahada kalabildi.

Bu kısıtlı süre içinde gol veya asist katkısında bulunamadı. Sosyal medyadaki birçok Sarı-Lacivertli taraftar, bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen En-Nesyri'ye verilen şansların, ara sıra onun da hak ettiğinin görüşünde.



FORMAYI BEKLİYOR

Unutulmayan gollere imza atan tecrübeli futbolcu, Sarı- Lacivertli formayla da bu alışkanlığını sürdürmenin peşinde.