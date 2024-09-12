Taraftar Zalewski’yi bekliyor!

Galatasaray, Roma forması giyen Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile yaptığı görüşmeler sonucunda yıllık 2,5 milyon Euro'dan 4 senelik kontrat konusunda el sıkışan Aslan, Roma'yı ödeme planı konusunda ikna etmeye çalışıyor.

İtalyan ekibi bonuslarla birlikte ödenecek 10 milyon Euro'yu kısa vadede talep ederken, Galatasaray'ın bu ücreti 4 yıla yaymak istediği ve iki takım arasındaki görüşmelerin bu nedenden dolayı uzadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu konuda Roma'yı ikna etmesi halinde yıldız futbolcunun sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Yönetimin transferin kapanmasına az bir süre kaldığı için Roma ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Temmuz 2021'den bu yana Roma'da forma giyen Zalewski'nin kulubüyle kontratı sezon sonunda sona erecek. Bu sezon 3 maçta 142 dakika sahaya çıkan Polonyalı yıldız skor katkısında bulunamadı. Geçen sezon ise 33 maçta süre bulan Zalewski, 3 asiste imza atmıştı. Sol bekte de forma giyebilen 22 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor.