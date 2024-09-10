Zalewski ve Ebimbe seferberliği: Galatasaray transferin bitimine sayılı günler kala iki yıldızı bitirmek için yoğun mesaide

Galatasaray'da transferin bitimine sayılı günler kala transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılıların yeni gözdesi, Roma'nın Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski. Cimbom, 22 yaşındaki Zalewski'yi kalıcı olarak transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Kulübünün ise bu transferi zorluk çıkardığı öğrenildi. Roma altyapısında yetişen Zalewski, bu sezon Serie A'da 3 maçta forma giydi ve Cagliari'ye karşı oynanan sezonun açılış maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'ın hedefindeki diğer kanat oyuncusu ise Alman ekibi E.Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe... Sağ kanatta görev alan 23 yaşındaki Fransız oyuncu için de Alman kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu, sağ kanat, sol kanat ve orta sahada görev yapabiliyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmek konusunda tereddütleri olduğu vurgulandı.