Fırtına’ya süper golcü Simon Banza: Trabzonspor Braga’nın yıldız forvetini kiralık olarak kadrosuna kattı

Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga'nın 28 yaşındaki Kongolu golcüsü Simon Banza'yı renklerine kattı. Bordo-Mavililer'in kiralık olarak anlaşmaya vardığı Banza dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Braga forması altında geçtiğimiz sezon çıktığı 23 lig maçında 21 gol atan Banza, CIES tarafından açıklanan, en bitirici oyuncular listesinde Kane, Santiago Gimenez, Bellingham'ın ardından yüzde 36'lık bitiricilik oranı ile ilk 4 futbolcu arasında yer alıyor. Ortalama 67 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Banza, bu sezon 2 karşılaşmada forma giydikten sonra teknik direktör Carlos Carvalhal ile yaşadığı ciddi tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

Avrupa'da transfer sezonunun tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a önerilen oyuncu ile hemen temasa geçen yönetim, futbolcu ile çok kısa bir süre içerisinde anlaşmaya vardı. Ardından ise kulübü Braga ile görüşmeler başladı. Yapılan temaslar sonucunda da oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkışıldı. Fırtına, Paul Onuachu transferi için de çalışmalarına devam ediyor.