Bakan Gürlek duyurdu: Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch için kırmızı bülten yayımlanması talep edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik saldırıya ilişkin yargılamada yeni adımı açıkladı. Gürlek, Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında kırmızı bülten yayımlanmasının İçişleri Bakanlığından talep edildiğini bildirdi. Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı. Talep, iki sanığın uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığına iletildi.
Gürlek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, Netanyahu ve Moskovitch'in de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülüyor.
YAKALAMA EMİRLERİNİN ARDINDAN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında "Soykırım" suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde yakalama emirleri verildi.
Bu emirlerin ardından Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Moskovitch'in uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanmasını İçişleri Bakanlığından talep etti. Gürlek, ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığına iletildiğini belirtti.
8 SUÇTAN YARGILANDIKLARINI AÇIKLADI
Gürlek'in paylaşımında Netanyahu ve Moskovitch'in, Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında yargılandığı belirtildi.
Paylaşıma göre iki sanık hakkında "İnsanlığa Karşı Suç", "Soykırım", "Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Eziyet", "Mala Zarar Verme", "Nitelikli Yağma" ve "Ulaşım Araçlarının Kaçırılması" suçlarından yargılama yürütülüyor.
BAKAN GÜRLEK'TEN NETANYAHU YÖNETİMİNE TEPKİ
Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız."
Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız." ifadelerini kullandı.
"Elemanları öne sürer ama kendisi arkada durur"
Özgür Özel'den "tarihi" gaf