Adalet Bakanı Akın Gürlek, Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı. Talep, iki sanığın uluslararası seviyede aranması amacıyla İçişleri Bakanlığına iletildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, Netanyahu ve Moskovitch'in de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülüyor.

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

YAKALAMA EMİRLERİNİN ARDINDAN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında "Soykırım" suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde yakalama emirleri verildi.

Bu emirlerin ardından Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Moskovitch'in uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanmasını İçişleri Bakanlığından talep etti. Gürlek, ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığına iletildiğini belirtti.

8 SUÇTAN YARGILANDIKLARINI AÇIKLADI

Gürlek'in paylaşımında Netanyahu ve Moskovitch'in, Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında yargılandığı belirtildi.