Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i tescilli Türk oldu! Yeni adı Mücella

2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Caroline" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Wilma Elles, çok uzun süredir Türkiye'de hayatını sürdürüyor. Elles geçtiğimiz gün eşi Mehmet Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve küçük kızı Manolya Çelik ile İstanbul'da bir ödül törenine katıldı. Elles ailesi ile toplu fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu ve isminin de Türk ismi "Mücella" olduğunu ağzından kaçırdı.

TESADÜFE GELİN!

Ardından sözlerine devam eden Elles, "İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum. Kimsenin haberi olmayacaktı ama size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi 'M' ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" ifadelerini kullandı.