Bu yılın ilk zammını alan, ilk bayram ikramiyesini de Ramazan Bayramı öncesinde cebine koyan emeklilere, bir ödeme de mayıs ayında gerçekleştirilecek.
Emekliler, dul ve yetimler başta olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişi bu yılın ikinci bayram ikramiyesini önümüzdeki ay alacak.
18-26 MAYIS'TA YATIRILACAK
Bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi bu tarihten önce ödenecek.
Büyük bir ihtimalle de 18-26 Mayıs tarihleri arasında paralar yatırılacak.
Ödemenin tam tarihi ise mayıs ayı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
TARİHE DİKKAT EDİN
Bu ikramiyeden, mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra yeni aylık bağlanacak kişiler de tarih kriterine göre yararlanacak. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.
Kurban Bayramı mayıs ayına denk geldiğinden, bu ödemeyi alabilmek için 30 Nisan tarihine kadar emeklilik başvurusunun yapılmış olması gerekiyor. Bu ay başvuranlar, emekli aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacağından, Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Emeklilik başvurusunu mayıs ayından itibaren yapanlar ise ilk ikramiyesini önümüzdeki yıl almaya başlayacak.
NE ÖDENECEK?
Bu yılın ilk ikramiyesi geçen yılla aynı tutarda ödendi.
Emeklilere 4 bin lira yatırılırken, eşten maaş alıp çalışmayanlara yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin lira, eşten maaş bağlanan ancak çalışanlara yani ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara 2 bin lira, anne ya da babadan aylık alan çocuklara bin lira ikramiye ödendi. İki aylık alanlara ise en yüksek ödeme imkanı veren dosya üzerinden ikramiye yatırıldı.
TUTAR DEĞİŞİR Mİ?
Eğer bayramdan önce artışa yönelik bir düzenleme yapılmazsa, ikinci ikramiye de aynı tutarda yatırılacak. Ancak istenirse Kurban Bayramı ikramiyesi zamlı ödenebilecek.
Bunun için bayramdan önce yasal düzenleme yapmak yeterli olacak.
KİMLER ALACAK?
Kurban Bayramı'nın bulunduğu ayda yani mayıs ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme gerçekleştirilecek.