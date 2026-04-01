Bu yılın ilk zammını alan, ilk bayram ikramiyesini de Ramazan Bayramı öncesinde cebine koyan emeklilere, bir ödeme de mayıs ayında gerçekleştirilecek.



Emekliler, dul ve yetimler başta olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişi bu yılın ikinci bayram ikramiyesini önümüzdeki ay alacak.

Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetim, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini 18-26 Mayıs tarihleri arasında almaya hazırlanıyor. 18-26 MAYIS'TA YATIRILACAK

Bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi bu tarihten önce ödenecek.



Büyük bir ihtimalle de 18-26 Mayıs tarihleri arasında paralar yatırılacak.



Ödemenin tam tarihi ise mayıs ayı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.