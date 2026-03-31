Yeni sezon planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transfer listesine Juventus'un iki oyuncusunu ekledi. Sarı-lacivertli yönetim, 26 yaşındaki santrfor Dušan Vlahović ile 33 yaşındaki kanat oyuncusu Filip Kostić için sezon sonunda resmi adım atmayı planlıyor.
BONSERVİS PLANI
Her iki oyuncunun da Juventus ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transferde maliyet avantajı sağlıyor. Yönetim, bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı hedeflediği iki isim için temaslara kısa süre içinde başlamayı planlıyor.
OYUNCULARIN YAKLAŞIMI
Sakatlığını atlatan Vlahović'in yeniden forma giymeye başlamasıyla birlikte transfer sürecine açık olduğu belirtiliyor. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Kostić'in ise İstanbul'daki deneyimi nedeniyle transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Sırp oyuncunun yeniden sarı-lacivertli takıma dönme isteği, görüşmelerde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
REKABET VE REFERANSLAR
Vlahović için AC Milan'ın da devrede olduğu ve oyuncuyu yakından takip ettiği aktarılıyor. Fenerbahçe cephesi ise transfer sürecinde Dušan Tadić faktörünü kullanmayı planlıyor. Sırp oyuncunun referansının, Vlahović'in kararında etkili olabileceği değerlendiriliyor.
PERFORMANS VERİLERİ
İtalya kariyerinde istikrarlı bir gol grafiği yakalayan Vlahović, ACF Fiorentina formasıyla 108 maçta 49 gol kaydederken, Juventus'ta 163 karşılaşmada 64 gol ve 16 asistle 80 gole doğrudan katkı sağladı. Skor üretimindeki bu istatistikler, oyuncunun transfer piyasasındaki değerini yüksek tutuyor.
Fenerbahçe yönetiminin, sezonun tamamlanmasının ardından iki oyuncu için resmi temasları hızlandırması ve transfer sürecini yaz döneminin başında netleştirmesi bekleniyor.