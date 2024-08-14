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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ailecek tatili: Suda eğlenceli dakikalar

Yeni filmi "Tezgah"ın galası için bir süredir eşi Cansu Tosun ve oğulları Marsel ile İzmir'de bulunan Erkan Kolçak Köstendil, henüz yüzme bilmeyen oğlu Marsel'i kucağına alarak denizin içinde yürüyüş yaptı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’den ailecek tatili: Suda eğlenceli dakikalar

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Yeni filmi "Tezgah"ın galası için bir süredir eşi Cansu Tosun ve oğulları Marsel ile İzmir'de bulunan Erkan Kolçak Köstendil, yaz tatillerine ailece Çeşme'de devam ediyor. Aya Yorgi Koyu'ndaki bir beachte görüntülenen Köstendil, henüz yüzme bilmeyen oğlu Marsel'i kucağına alarak denizin içinde yürüyüş yaptı.

EĞLENCELİ DAKİKALAR!
Bir müddet sonra yanlarına gelen Cansu Tosun da eşi ve oğluyla suda şakalaştı. Kendilerini çeken magazincileri fark edip el sallayan ve oğullarını şezlonga bırakıp mekanın merdivenlerinde baş başa sohbet eden ünlü çift, serinlemek için denize dalış yaptı.

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