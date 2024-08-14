Bir Zamanlar Çukurova’nın gururu Hilal Altınbilek: Benim adımı veriyorlarmış

Güzelliği oyunculuğu ve tarzıyla gündemden düşmeyen Hilal Altınbilek, sadece Türkiye'de değil, ülke dışında da popülerliğini giderek artırdı. 2018- 2022 yılları arasında atv'de yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Züleyha Yaman karakterine hayat veren ve o dönem reytingleri alt üst eden Altınbilek, dizisinin yurt dışında yayınlanması ile birlikte dünya çapında bir üne kavuşmuştu. Özellikle Latin Amerika'da yoğun ilgiyle karşılaşan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün bir derginin Ağustos sayısı için kamera karşısına geçti.

ŞAŞIRIYORUM!

Dergiye röportaj da veren Altınbilek, yurtdışında gördüğü ilgi karşısında, "Her gittiğim ülkede karşılaştığım yoğun kalabalık beni hala şaşırtıyor ve duygulandırıyor. Geçtiğimiz senelerde Meksika, Panama gibi Latin Amerika ülkelerine gittim. Çocuklarına dizilerde oynadığım karakterlerin adını veriyorlarmış. İnsanların hayatında bu kadar değerli bir yer edinmek gurur verici bir şey" diye anlattı.