Taha Akgül bronz madalya kazandı | Jübile yapacak!

PARİS Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül, bronz madalya kazandı. Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu. Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te 3. olimpiyat madalyasına ulaştı. Kariyeri başarılarla dolu olan güreşçimiz, kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

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